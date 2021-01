Einbruchsversuch in Viersen : Nachbarin vertreibt zwei Einbrecher

Einbruchsversuch in Viersen

Viersen Von ihrem Balkon aus beobachtete eine Nachbarin in Viersen zwei mutmaßliche Einbrecher. Als sie die beiden ansprach, flüchteten sie in einem roten Golf.

Eine Nachbarin hat am Freitagnachmittag an der Krefelder Straße einen Einbruchsversuch beobachtet. Das teilte die Polizei mit. Die Frau sah gegen 17.20 Uhr von ihrem Balkon aus, wie ein Täter Schmiere stand,während der zweite über den Gartenzaun kletterte und versuchte, die Terrassentür im Erdgeschoss des benachbarten Mehrfamilienhauses zu öffnen. Als die Frau die beiden mutmaßlichen Einbrecher ansprach, flüchteten diese in einem alten, roten VW Golf. Die Zeugin konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges nicht erkennen. Die Polizei bittet nun um Hinweise, zum Beispiel auf verdächtige Personen oder zu dem roten Golf. Zeugen können sich telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 melden.