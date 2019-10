Polizei ermittelt : Nach Verfolgungsjagd: Brüggener unter Verdacht

Foto: Günter Jungmann Die Verfolgungsjagd führte von Brüggen bis nach Roermond.

Brüggen Die Polizei hat den Führerschein eines 19-jährigen Brüggeners sichergestellt. Sie verdächtigt ihn, sich am 30. September in einem Golf in Brüggen einer Polizeikontrolle entzogen zu haben und mit überhöhter Geschwindigkeit in die Niederlande geflüchtet zu sein.

