Unfallflucht in Brüggen : Polizisten ermitteln Autofahrer

Die Polizei hat einen Autofahrer ermittelt, der am Donnerstag um 15.10 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Laut Polizei war eine Brüggenerin (16) auf der Herrenlandstraße in Richtung Kreisverkehr Westring mit dem Rad unterwegs, als der Fahrer eines schwarzen Ford Mustangs von hinten dicht auffuhr und den Motor aufheulen ließ. Die Jugendliche wollte auf den Bürgersteig fahren, stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Durch Zeugen konnte die Polizei den 56-Jährigen finden.