S28-Verlängerung bis Viersen : Verwaltungschefs wollen sich gegenseitig unterstützen

Kreis Viersen Die letzten Details einer gemeinsamen Erklärung sollen noch ausgearbeitet werden. Sie wird dann den politischen Gremien vorgelegt.

(naf) Die letzten Details der gemeinsamen Erklärung müssen noch ausgearbeitet werden, doch der Kreis Viersen teilte am Mittwochnachmittag mit: „Der Oberbürgermeister von Mönchengladbach, der Landrat des Kreises Viersen sowie die Bürgermeisterin der Stadt Viersen und der Bürgermeister der Stadt Willich haben sich darauf verständigt, sich gegenseitig bei den jeweils verfolgten Projekten im Schienenpersonennahverkehr zu unterstützen.“ Dabei geht es auch um eine mögliche Westverlängerung der S28 vom Kaarster See bis zum Viersener Bahnhof.

Andreas Coenen (CDU), Landrat des Kreises Viersen, sagt: „Das konstruktive Gespräch hat uns einen ganz entscheidenden Schritt näher an unser Ziel gebracht.“ Er erklärt: „Es geht darum, mit der Verlängerung der S28 ein Verkehrsprojekt umzusetzen, das den Menschen in der Region die Fahrt nach Düsseldorf deutlich erleichtert und dabei zugleich zeitgemäß zum Klimaschutz beiträgt. Nach Jahrzehnten des Stillstands bringen wir es nun gemeinsam in Bewegung.“

Seit mehr als 30 Jahren kämpft der Kreis Viersen für eine Anbindung per Regiobahn an die Landeshauptstadt. Bisher waren die Planungen immer am Widerstand der Stadt Mönchengladbach gescheitert, über deren Stadtgebiet ein kleiner Teil der zu reaktivierenden Trasse führt. Vor dem Treffen am Mittwoch äußerte sich Heiner Cöllen, Aufsichtsratschef der Regiobahn-Gesellschaft: „Erstmals versammeln sich alle Anrainerkommunen hinter diesem Ziel.“ Die Regiobahn habe bereits einen Antrag beim Land NRW eingereicht, das die Planungskosten „mit Fördergeldern bis zu 90 Prozent übernehmen“ könnte, ergänzte Cöllen.