Viersen : Nach Tornado: Friedhof Boisheim jetzt neu gestaltet

Vor zehn Monaten richtete ein Wirbelsturm schwere Schäden an. Gemeinsam mit dem Bürgerverein begann der Wiederaufbau.

Die Stadt Viersen hat in enger Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein von Boisheim den Boisheimer Friedhof neu gestaltet. 20 neue Bäume wurden gesetzt. Die Neugestaltung ist eine Folge des Tornados. Der Wirbelsturm hatte am 16. Mai 2018 in Boisheim schwere Schäden angerichtet. Unter anderem waren nahezu alle Bäume auf dem Friedhof entweder sofort gefallen oder so schwer geschädigt, dass sie entfernt werden mussten.