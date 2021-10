Kultfestival in Viersen : Nach „Tappis Tod“ – Nie mehr „Eier mit Speck“

Das Open-Air-Festival am Hohen Busch in Viersen war immr auch eine Art Familienfeier. Foto: Dieter Mai

Viersen Das beliebte Open-Air-Festival „Eier mit Speck“ in Viersen wird eingestellt. Das teilten die Veranstalter am Donnerstagmorgen mit. In den sozialen Netzwerken wird das Aus heftig kommentiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir haben uns sehr schweren Herzens dazu entschieden, das ,Eier mit Speck’-Festival nicht mehr weiter fortzusetzen“, erklärten die Veranstalter am Donnerstagmorgen. Hintergrund sei der plötzliche Tod des Festival-Mitgründer Christoph „Tappi“ Tappeßer Anfang August.

„Die Entscheidung ist in den letzten Wochen gereift und wir haben es uns wahrlich nicht leicht gemacht – aber ein ,Eier mit Speck’ ohne Tappi ist für uns nicht das, was es einmal war“, schrieben die Organisatoren des beliebten Musikfestivals auf ihrer Facebookseite. Innerhalb einer Stunde wurde der Beitrag mehr als 150 Mal kommentiert - viele drückten ihr Verständnis aus und bedankten sich für „all die schönen Momente, die wir auf eurem Festival genießen durften“, wie einer schrieb. Ein anderer erklärte: „Eine Ära geht zu Ende.“

Die Organisatoren erklärten: „Ein weiteres Festival ohne unseren fehlenden Kompagnon würde sich einfach in so vielerlei Hinsicht falsch anfühlen. Wir blicken auf 14 tolle Jahre, auf großartige Momente und gemeinsame Erinnerungen zurück.“

Viele Besucher schätzten das Festival wegen seiner familiären Atmosphäre, zu der auch das namensgebende Frühstück - Eier mit Speck - gehörte. „Wir danken an dieser Stelle nochmal all den tollen Leuten die das ,Eier mit Speck’ einzigartig in der Festivallandschaft gemacht haben – unzähligen Helfern, Sponsoren, Partnern, der Stadt Viersen, Feuerwehr und DRK, den Bands und nicht zuletzt Euch Besuchern“, schrieben die Speckis - und: „Denkt beim Frühstück mal gelegentlich an uns!“

(mrö)