Reisebüro in Viersen-Süchteln : „Unsere Telefone standen nicht still“

Nach der Thomas-Cook-Insolvenz hatte Sabina Fuhrmann von „Besser Reisen“ viel zu tun. Sie kritisiert die Versicherungssumme als zu gering.

Hinter Sabina Fuhrmann liegen anstrengende Tage. Sie ist Inhaberin des Reisebüros „Besser Reisen“ in Süchteln, ein Kooperationspartner von Thomas Cook. „Gerade wegen der anstehenden Herbstferien haben viele Kunden eine Reise gebucht, rund 40 Prozent davon mit Thomas Cook“, berichtet sie. Sie erzählt von berührenden Einzelfällen – eine Oma, die nach vielen Jahren gemeinsam mit Tochter und Enkel verreisen wollte. „Unsere Telefone standen nach der Nachricht von der Insolvenz nicht still.“ Das vierköpfige Team im Reisebüro hatte selbst zunächst keine genauen Informationen. „Weder von Thomas Cook noch vom Insolvenzverwalter gab es Nachricht, wie es nun genau mit den gebuchten Reisen weitergehe.“ Erst zwei Tage danach konnte das Süchtelner Reisebüro seine Kunden mit konkreten Informationen versorgen. „Wir haben alle per E-Mail angeschrieben“, sagt Fuhrmann.

Thomas Cook hatte alle Reisen bis 31. Oktober abgesagt, auch wenn sie schon angezahlt oder voll bezahlt waren. „Bis die Entschädigung von der Versicherung kommt, werden noch Monate vergehen“, sagt Fuhrmann. Denn: Wenn die Schadenssumme doppelt so hoch ist wie die versicherte Summe, werden die Ansprüche zur Hälfte gedeckt. Bislang ist aber laut Thomas Cook noch gar nicht klar, wie hoch die Schadenssumme und die Erstattungsquote sind. Betroffen sind Kunden, die beim Insolvenzantrag noch nicht unterwegs waren. „Aber auch alle, die eine Reise ab 1. November oder später gebucht haben, hängen noch in der Luft“, erklärt Fuhrmann. „Denn noch ist überhaupt nicht klar, ob diese Reisen stattfinden oder ebenfalls abgesagt werden.“ Wer schon Urlaub eingereicht hat und auf jeden Fall verreisen will, dem empfiehlt Fuhrmann besondere Angebote. „Ein Reiseveranstalter bietet betroffenen Kunden an, die Reise bei ihm zu buchen. Sollte Thomas Cook die Reise doch durchführen, fallen nur deutlich reduzierte Stornierungsgebühren an.“ Ein anderer Reiseveranstalter schenke betroffenen Thomas-Cook-Kunden bei einer Neubuchung die Kosten für den Hotelaufenthalt für mitreisende Kinder. Fuhrmann hat mitbekommen: Der Beratungsbedarf ist groß. „Zu uns kommen nach der Insolvenz nun auch viele Leute, die ihre Reise im Internet gebucht hatten“, so Fuhrmann.