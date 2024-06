Schießerei in Viersen-Dülken Polizei fahndet weiter nach Oguzhan D.

Gegen 3 Uhr am 3. Juni hatten sich mehrere Zeugen bei der Polizei im Kreis Viersen gemeldet: Sie hatten mehrere Schüsse am Ostwall in Viersen-Dülken gehört. Die Einsatzkräfte fanden auf der Straße einen 47-jährigen Mann mit einer Schussverletzung am Bein. Er musste in ein Hospital gebracht werden, Lebensgefahr bestand nicht. Wie die Polizei ermittelte, sollen sich Spieler in einem Lokal in Viersen gestritten und geprügelt haben. Dann gingen sie auf die Straße; dort wurde dem 46-Jährigen mehrfach ins Bein geschossen. Ein 45-jähriger Mann wurde festgenommen, doch der vermeintliche Haupttäter konnte fliehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Oguzhan D. soll mit einem grauen Audi SQ5 (Kennzeichen KK-MD 58) unterwegs sein.