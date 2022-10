Wegen laufenden Gerichtsverfahrens : Stadt Viersen setzt Abwasser-Gebührenbescheide aus

Hauseigentümer erhalten jetzt Post mit dem neuen Abwasser-Vorauszahlungsbescheid. Foto: Marc Schütz

Viersen Hauseigentümer erhalten in diesen Tagen von der Stadt Viersen Briefe mit den neuen Abschlagszahlungen fürs Abwasser. Was sie jetzt tun sollten — und was nicht.