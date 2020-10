„Du bist immer in unseren Herzen“ – mit bemalten Steinen erinnerten Kita-Kinder und deren Eltern an die kleine Greta. Am 21. April soll die Erzieherin das Mädchen in der Viersener Kita „Am Steinkreis“ heimtückisch ermordet haben – davon ist die Staatsanwaltschaft nach ihren Ermittlungen überzeugt. Foto: dpa/Marius Becker