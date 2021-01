Lkw-Brand in Viersen

Polizei und Feuerwehr wurden am Montag gegen 5.50 Uhr zur Viktoriastraße gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen An der Viktoriastraße in Viersen brannte ein Lkw. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Zugmaschine eines Sattelzuges ist am Dienstagmorgen in Viersen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei waren gegen 5.50 Uhr zur Viktoriastraße gerufen worden, wo der Lastwagen parkte.