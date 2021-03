Junge angefahren und Mutter geschlagen : Pedelec-Fahrer aus Schwalmtal stellt sich der Polizei

Schwalmtal Die Suche nach einem Pedelecfahrer, der einen Jungen in Schwalmtal-Waldniel angefahren haben soll, ist beendet. Der 68-Jährige meldete sich am Sonntag bei der Polizei.

Ein 68-jähriger Mann aus Mönchengladbach hat sich am Sonntag bei der Polizei im Kreis Viersen gemeldet. Er war mit seinem Pedelec am Samstagmittag auf dem Geh- und Radweg an der Dülkener Straße in Schwalmtal-Waldniel unterwegs. Die Polizei hatte gemeldet, dass dort ein Pedelecfahrer eine junge Mutter ins Gesicht geschlagen haben soll, nachdem er ihren zweijährigen Jungen angefahren haben soll.