Wichtiges Schienenprojekt in Viersen : S28-Verlängerung – „Ein historischer Tag“

Unterzeichneten am Donnerstag den „Letter of Intent“ am Verlauf der geplanten S28-Trasse: Willichs Bürgermeister Christian Pakusch, Landrat Andreas Coenen, Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller und Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Foto: Kreis Viersen/Frank Hohnen

Mönchengladbach/Viersen Mönchengladbachs Stadtrat hat der geplanten Westverlängerung der Regiobahn zugestimmt. Die Erleichterung bei Stadt und Kreis Viersen ist groß. Die Gegner der S28 kündigen an, ihren Widerstand fortzusetzen.

Mit großer Erleichterung ist im Viersener Stadthaus und im Viersener Kreishaus die Zustimmung des Mönchengladbacher Stadtrates zur Verlängerung der S28 aufgenommen worden. Am Mittwochabend hatte das Gremium in geheimer Abstimmung mehrheitlich für eine gemeinsame Absichtserklärung der Städte Viersen, Willich und Mönchengladbach sowie des Kreises Viersen gestimmt. Am Donnerstagmorgen unterzeichneten Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD), Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD), Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und Landrat Andreas Coenen (CDU) die gemeinsame Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung bei Projekten des Schienenverkehrs in der Region – am Schanzweg, der direkt am Verlauf der geplanten Trasse liegt.