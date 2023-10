Illegale Techno-Party in Niederkrüchten Kreis Viersen ermittelt jetzt Schäden im Schutzgebiet

Rund tausend Besucher mit unterschiedlichen Fahrzeugen und zu Fuß, Zelte, Generatoren und Grills, laute Musik, frei laufende Tiere – und das alles mitten in der geschützten Landschaft: Das war die nicht angemeldete Techno-Party in Niederkrüchten am letzten September-Wochenende. Jetzt drängt sich die Frage auf, nachdem die Party-People weg sind: Welche Schäden hat der illegalen Massenansturm hinterlassen?