Feuer in Einfamilienhaus in Viersen : Rüde Sabo wird seit Hausbrand vermisst

Feuer in Einfamilienhaus in Viersen

Viersen Nach dem Brand eines Hauses an der Straße Wolfskull in Viersen, bei dem die beiden Bewohner schwerstverletzt wurden, wird ihr Hund vermisst. Das Team Niederrhein der Hundesuchhilfe Kreis Viersen sucht ihn.

Der Brand, der am Dienstagabend an der Straße Wolfskull in Viersen ausgebrochen ist, hat nicht nur zwei Menschen schwerst verletzt. Der 64-jährige Bewohner und die drei Jahre ältere Bewohnerin besaßen einen Hund – seitdem fehlt von Jagdhundmischling Sabo jede Spur.