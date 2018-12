Vandalismus in Brüggen: Diebe stehlen mehrere Gullydeckel

Brüggen Zweimal innerhalb weniger Tage haben unbekannte Täter nachts in Brüggen mehrere Kanaldeckel gestohlen. Dies sei kein „Dummer-Jungen-Streich“, betonte Polizei-Sprecherin Antje Heymanns am Donnerstag – „sondern eine Handlung, die für Verkehrsteilnehmer lebensgefährliche Folgen haben könnte, wenn sie mit einem Krad oder zu Fuß im Dunkeln die Gefahrenstelle nicht oder zu spät erkennen“.

Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag, bis etwa 3.30 Uhr, stahlen die Täter Gullydeckel an Elsterweg, Lindenweg auf Höhe der Hausnummer 16, Roermonder Straße Höhe Hausnummer 112, Roermonder Straße/Oebel in Fahrtrichtung Swalmener Straße linksseitig, Roermonder Straße Höhe Hausnummer 152, Hagenkreuzweg/Borner Straße und Herrenlandstraße auf Höhe des Friedhofs.

Bereits in der Nacht zum 24. Dezember hatten Einsatzkräfte der Polizei an verschiedenen Orten in Brüggen wegen sieben gestohlener Kanalabdeckungen Strafanzeigen aufgenommen. Es verschwanden Gullydeckel an der Genholter Straße 104/111 und auf dem angrenzenden öffentlichen Parkplatz, an der Lüttelbrachter Straße 148 sowie in Alst Höhe der Hausnummer 3/55a.