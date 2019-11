Bender Stahl- und Metallbau in Viersen : Nach Großbrand: „Wir machen weiter“

André (links) und Marc Bender vor dem Absperrgitter, das die Polizei in der Brandnacht aufstellte. „Brandort beschlagnahmt. Betreten untersagt!“ steht auf dem Schild. . Foto: Martin Röse

In der Nacht zu Sonntag verschlangen Flammen ihre Produktionshalle am Elkanweg. Doch die Geschäftsführer der Viersener Traditionsschlosserei Stahl- und Metallbau Bender geben nicht auf — auch dank Hilfe anderer Firmen.

Viersen Marc Bender legt den Hörer auf die Gabel. Gerade hat er an diesem Montagmorgen mit der Polizei telefoniert. In der Industriehalle von Bender Stahl- und Metallbau, die in der Nacht zu Sonntag völlig ausbrannte, hat sich noch einmal etwas entzündet. Ob er eben in die eigentlich gesperrte Halle hineindarf, um das zu löschen?

Die Flammen fraßen sich durch die gesamte Halle. Dabei verbrannte auch ein Lastwagen. . Foto: Martin Röse

Die Mitarbeiter sind beurlaubt, sein Bruder André, der ebenfalls Geschäftsführer des 1910 gegründeten Viersener Traditionsunternehmens ist, hält mit Marc Bender die Stellung in der Firmenzentrale am Elkanweg. „Wir machen auf jeden Fall weiter“, sagt das Brüderpaar wie aus einem Mund. Noch in der Brandnacht ist André Berger zum Firmengelände gerast. „Um 2.48 Uhr wurde ich informiert.“ Er blieb bis zum Morgen um 7 Uhr. Sein Bruder war zum Wochenendurlaub mit seiner Familie in Holland, als das Feuer ausbrach. „Ich habe privat Kontakt zu einigen Feuerwehrleuten und hatte schon fünf Anrufe, bevor ich wach wurde.“ Auch er setzte sich ins Auto, sauste zum Elkanweg. Dort löschten mehr als 70 Feuerwehrleute die brennende Industriehalle.

Blick in die ausgebrannte Halle nach den Löscharbeiten. Foto: Bender

Info Bender Stahl- und Metallbau Produkte Das Unternehmen stellt am Elkanweg unter anderem Balkonanlagen, Geländer sowie Treppenanlagen, Tore, Werbeschilder und Zaunanlagen her. Historie Im Jahr 1910 gründete Albert Bender den Familienbetrieb. Nach Theodor, Ludwig und Jakob Bender leiten jetzt Marc und André Bender die Geschäfte.

Durch die geborstenen Fenster dringt auch mehr als 24 Stunden später noch der Brandgeruch. Ein in der Halle abgestellter großer Lkw ist bis auf die Felgen runtergebrannt. „Das Dämmmaterial hinter der Stahlfassade hat gebrannt wie Zunder“, sagt Bender.

Durch die Hitze sprangen die Fensterscheiben in der Halle. Foto: Martin Röse

Jetzt heißt es Warten für die Brüder: Auf den Brandsachverständigen der Polizei. Auf den Sachverständigen der Versicherung. Darauf, dass die Halle wieder in Betrieb genommen werden und der Betrieb wieder weitergehen kann. Noch am Morgen hat Marc Bender Lieferungen abbestellt, die der Betrieb derzeit gar nicht verarbeiten könnte.

Mehr als 70 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Sonntag im Einsatz, um den Brand in der Industriehalle am Elkanweg zu löschen. Foto: Günter Jungmann