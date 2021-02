Sperrung in Viersen : Greifvogel attackiert Passanten in Casinogarten

Viersen Die Stadt hat die Parkanlage im Viersener Stadtzentrum wegen eines aggressiven Raubvogels kurzfristig gesperrt. Er hatte einen Hundehalter angegriffen. Auch andere Passanten berichteten von dem agressiven Tier. Ein Experte wird hinzugezogen.

Kreis-Sprecherin Anja Kühne erklärt: „Der Bussard wird durch ein Federspiel angelockt, daran sind Federn einer Krähe befestigt. Kommt er angeflogen, bekommt er ein totes Küken hingeworfen. Der Bussard macht sich darüber her.“ Das erlaube dem Falkner, das Tier mit einer eingeübten Technik an den Beinen zu greifen. Der Bussard bekomme eine Haube über die Augen und sei damit ruhiggestellt. Die Experten vermuten, dass der Vogel von einem Züchter entflogen ist. Kühne: „Wir gehen nicht davon aus, dass das Tier von weit her in den Kreis gekommen ist. Im Allgemeinen bleiben solche Tiere in einem Revier, solange sie dort etwas zu fressen finden.“ Darum sei anzunehmen, dass der Bussard sich auch weiterhin in einem nicht zu großen Radius ums Kreishaus und den Casino-Park bewege, wenn er dort schon Kaninchen oder Mäuse gefunden habe. „Es ist denkbar, dass er auch in Gärten in der Nachbarschaft nach Futter sucht. Der Rotschwanzbussard gilt aber nicht als ein gefährliches Tier.“