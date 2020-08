Polizeifahndung beendet : Gesuchter 34-Jähriger zurück in LVR-Klinik

Viersen Die Polizei bedankt sich für zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

Der gesuchte 34-Jährige, der am Montagvormittag aus der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln geflohen war, ist zurück. Wie die Polizei mitteilt, konnte er am Nachmittag in der Viersener Innenstadt angetroffen werden und wurde wieder in die LVR-Klinik gebracht. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise und die Mithilfe der Bevölkerung. Der Mann ist wegen einer angeordneten Schutzmaßnahme nach Psychisch-Kranken-Gesetz in der LVR-Klinik untergebracht.