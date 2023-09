Nach Explosion in Dülken Zeugen beschreiben verdächtigen Mann

Nach der Explosion hatte sich eine Anwohnerin leicht verletzt. Es gab laut Polizei große Schäden an mehreren Gebäuden, darunter von der Druckwelle beschädigte Türen und zerborstene Fensterscheiben. Der laute Knall in der Nacht hatte viele Anwohner auch der umliegenden Straßen aufgeschreckt; ein Nachbar hatte direkt die Polizei informiert. Sie hatte am Donnerstag die Ermittlungen fortgesetzt und als Ursache für die nächtliche Explosion „einen oder mehrere Böller“ ausgemacht.