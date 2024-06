Europawahl 2024 Starke AfD im Kreis Viersen – Bürgermeister setzen auf Gespräche

In der Gemeinde Schwalmtal stimmen die Wahlergebnisse der AfD Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) „sehr nachdenklich“. Bei der Europa-Wahl haben 996 Schwalmtaler die AfD gewählt. Das machte im Gesamtergebnis 10,6 Prozent aus, in einigen Wahlkreisen sogar 18 Prozent. „Tatsache ist, dass an Sonntag alle Demokratinnen und Demokraten verloren haben und es zwingend einer gemeinsamen Aufarbeitung bedarf“, so Gisbertz. Daher hat der Bürgermeister bereits am Dienstag alle vier Ratsfraktionen zu einem offenen Austausch eingeladen. Dabei soll unter anderem über folgende Fragen gesprochen werden: Was waren die Motive, so zu wählen? War es Frust, war es Überzeugung, war es Protest? Und wie kann man diese Menschen erreichen? „Alle demokratischen Parteien müssen in diesen Zeiten noch enger zusammenrücken und Lösungen erarbeiten, die die Menschen mitnehmen und die nachvollziehbar sind. Wir müssen nach Möglichkeit in den Dialog kommen mit den Menschen, die so gewählt haben. Das wird unsere gemeinsame Aufgabe für Schwalmtal sein“, so Bürgermeister Gisbertz.