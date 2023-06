Unfall in Brüggen Polizei sucht nach Unfall flüchtigen Autofahrer

Der Fahrradfahrer, ein 69-jähriger Mann aus Krefeld, war auf der Borner Straße in Fahrtrichtung Hagenkreuzweg unterwegs. Laut Polizei fuhr ein bislang unbekanntes Auto zu nah links an dem Senior vorbei. Der Radfahrer musste deshalb bremsen und stürzte auf die Fahrbahn. Der Autofahrer setzte, wie die Polizei weiter mitteilt, trotzdem seine Fahrt in Richtung Hagenkreuzweg fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.