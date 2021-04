Vorfall in Viersen-Dülken : Nach Einbruchsversuch werden Zeugen gesucht

Die Polizei hofft nach dem Vorfall in Viersen-Dülken auf Hinweise von Zeugen. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Silas Stein

Dülken Durch Geräusche an der Eingangstür sind am Sonntag Menschen in einer Wohnung auf der Schulstraße in Viersen-Dülken aufgeschreckt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken