Vorfall in Brüggen-Bracht : Bürgermeister auf Tätersuche

Brüggen Brüggens Bürgermeister Frank Gellen, früher selbst Polizeibeamter, hat nach einem Einbruchsversuch ein Video der Überwachungskamera veröffentlicht.

Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) ist nach einem Einbruchsversuch in das Feuerwehrgerätehaus Bracht im sozialen Netzwerk Facebook aktiv geworden. Dort schreibt Gellen: „In der Nacht zum Samstag, 1. Februar, gegen 5 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in das Feuerwehrgerätehaus in Bracht und in die daneben gelegene Hausmeisterwohnung einzudringen.“ Ein Sprecher der Polizei bestätigt, dass eine Anzeige vorliegt der Täter sei nicht in die Objekte gelangt. Gellen hat sich entschlossen, ein Video der Überwachungskamera im Infoportal der Gemeinde zu veröffentlichen, damit der Täter identifiziert werden kann. Der Mann wird beschrieben als schlank, 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem dunklen Blouson, einer dunklen Jogginghose und einen Rucksack mit dem Schriftzug Puma. „Wir werten die Daten jetzt aus“, erklärte ein Sprecher der Polizei.