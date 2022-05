Brauchtum in Niederkrüchten : Nach drei Jahre wird in Elmpt wieder Schützenfest gefeiert

König Jannick Scholz (2.v.l.), Minister Yannick Hauers (l.) und Fabian Dahmen und Marc Warkowski. Foto: Verein

Niederkrüchten Die Schützenbruderschaft vom Hl. Laurentius und Hl. Hubertus Elmpt feiert vom 26. Mai bis 29. Mai die Frühkirmes. „Nach drei Jahren des Wartens freuen wir uns darauf, ausgiebig zu feiern“, schildern der König und seine Minister.

Die Schützenbruderschaft vom Hl. Laurentius und Hl. Hubertus Elmpt feiert vom 26. Mai bis 29. Mai die Frühkirmes mit dem Königspaar Jannik Scholz und Lara Weiss, den Ministerpaaren Yannik Hauers und Hannah Weiss sowie Fabian Dahmen und Anna Scholz: „Nach drei Jahren des Wartens freuen wir uns darauf, ausgiebig zu feiern. Die Planung dafür begann bereits im Sandkasten, dort haben wir zusammen gespielt und von einem gemeinsamen Schützenfest geträumt“, schildern der König und seine Minister. Voran schreitet Königsadjutant Marc Warkowski. Gefördert wird das Fest durch das Programm „Neustart miteinander“ vom NRW-Ministerium für Heimat.

Am Donnerstag, 26. Mai, treten die Schützen um 7.15 Uhr am „Alter Kirchweg 4“ an. Der Königsmaien wird errichtet. Danach ziehen sie durch Elmpt. Um 8.30 Uhr beginnt die Messe für die Lebenden und Verstorbenen der Schützenbruderschaft, um 10 Uhr folgt die Parade auf „D’r Märet“. Ab 12 Uhr wird im Zelt am Adolph-Kolping-Platz der Klompenball gefeiert mit Musik der Band Plutonium.

Am Freitag, 27. Mai, beginnt mit dem Antreten um 18.15 Uhr am Buschweg 14, danach folgt der Umzug durch Elmpt. Für Marschmusik im Zelt sorgen ab 20 Uhr das Trommlercorps Arsbeck und der Musikverein Oberkrüchten. Um 21.30 Uhr treten die Bruderschaftler am Festzelt an, dann ziehen sie zum „D’r Märet“ zu Kranzniederlegung und Großen Zapfenstreich. Beim Dorfabend mit Plutonium kann getanzt werden. Am Samstag, 28. Mai, ist um 17 Uhr ein Treffen zum Umzug am Wegkreuz an der Wae geplant. Zum Schützenball um 19 Uhr spielt die Band Farbton auf.