Kommunalwahl in Viersen : Junge Union reagiert auf Wahlslogan der Viersener Linken

Viersen Eine Stadtrats-Kandidatin der Linken wirbt mit dem Wahlspruch „Die Zerstörung der Jungen Union“. Deren Vorsitzender will lieber auf lösungsorientierte Debatten setzen.

Nach Diskussionen um den Wahlslogan der Viersener Stadtrats-Kandidatin Jana van Helden (Linke) meldet sich nun auch ein Vertreter der damit direkt angesprochenen Jungen Union zu Wort. Van Helden stellte sich jüngst in sozialen Netzwerken den Nutzern vor, ihr Wahlspruch dabei: „Die Zerstörung der Jungen Union.“ Jan Winterhoff, Vorsitzender der Jungen Union Viersen und ebenfalls Kandidat für den Viersener Stadtrat, sagt zur Verwendung des Begriffs „Zerstörung“: „Ich bin mir bewusst, dass der Begriff in der Umgangssprache eine unterschiedliche Verwendung findet. Wie auch immer man den Begriff auslegen kann oder möchte , erkenne ich darin allerdings keine inhaltliche Auseinandersetzung.“

Facebook-Nutzer hatten in ihren Kommentaren auf van Heldens Slogan mit Zustimmung, Verärgerung aber auch Ratlosigkeit reagiert. Britta Pietsch, Kreissprecherin der Viersener Linken, erklärte, sie verstehe die ganze Aufregung nicht: „Zerstörung ist in der Jugendsprache ein Codewort, was mit ,kritischer Auseinandersetzung’ am besten zu übersetzen ist.“ Der Slogan beziehe sich auf den Youtuber Rezo, der vor der Europawahl das Video „Die Zerstörung der CDU“ veröffentlicht hatte.