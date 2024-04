Glückliches Ende eines Diebstahls Schwalmtaler bekommt Mobiltelefon zurück

Der Reihe nach: Am Samstagmorgen war der Schwalmtaler in Duisburg unterwegs. Am Hauptbahnhof bemerkte er, dass ihm aus seinem Rucksack sein Handy gestohlen worden war – erstattete Anzeige bei der Bundespolizei und gab eine Beschreibung des Tatverdächtigen ab. Die Beamten in Duisburg baten ihre Kollegen an den anderen Standorten um Hilfe bei der Fahndung.