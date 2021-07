Spenden aus Viersen und Nettetal : Nach der Flut: Welle der Hilfsbereitschaft

„Es ist Wahnsinn, wie toll die Leute helfen und mit anpacken.“ Markus und Elmar Orta waren von der Hilfsbereitschaft der Viersener begeistert. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Das Schicksal der Menschen in den Katastrophengebieten berührt viele Einwohner des Kreises Viersen. Am Wochenende machten sich die ersten Hilfskonvois auf den Weg. Und die Feuerwehren helfen ebenfalls.

Es war eine Spontan-Idee — über die Auswirkungen ist der Viersener Elmar Orta auch noch am Sonntag überrascht. „Wir hatten zu Spenden für die Katastrophengebiete aufgerufen, was dann passierte, das war Wahnsinn“, sagt er. „Da hat sich gezeigt, wie Viersen drauf ist.“ Im Minutentakt seien Leute gekommen, um ihre Spenden abzugeben, berichtet Orta. „Da wurden ganze Regale im Drogeriemarkt leer gekauft. Duschgels, Hygieneartikel, Kindernahrung...“ Die Spender seien nicht nur gekommen, um die Sachen abzugeben, sie hätten auch mit angepackt, die Container zu füllen. Die hatte der Viersener Bauunternehmer Prangenberg & Zaum bereitgestellt. „Am Ende waren rund 250 Kubikmeter an Spenden zusammengekommen“, berichtet Orta. „Die Leute haben mit Verstand Waren ausgesucht, die wirklich benötigt werden wie Wasserkocher oder Handy-Powerbänke.“ Über die Viersener Feuerwehr bekam Orta eine Kontaktanschrift, am Wochenende wurde ein Gutteil der Spenden zu den Maltesern nach Düren gebracht. Die Viersener halfen dort mit, die Waren aus den Transportern zu holen und die Läger zu füllen. „Die Malteser waren dazu körperlich nach ihren Dauereinsätzen gar nicht mehr in der Lage“, berichtet Orta.

Bei der Spedition Dohmen in Nettetal-Kaldenkirchen waren binnen weniger Stunden zwei Sattelschlepper mit Spenden gefüllt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Ganz ähnlich klingt die Schilderung von Julia Dohmen. „Ich bin in Erftstadt aufgewachsen, habe dort gelebt, bis ich vor sechs Jahren nach Nettetal gezogen bin.“ Mit ihrem Mann, der eine Spedition betreibt, rief sie im Freundeskreis zu Spenden auf. „Wir hatten das in unserem WhatsApp-Status geteilt, irgendwer postete es dann in eine Nettetaler Facebook-Gruppe, dann nahm das Ganze seinen Lauf.“ Im Minutentakt seien die Menschen noch am Freitagabend zum Speditionsgelände gefahren, gaben Spenden ab — so viele, dass zwei komplette Sattelschlepper schon am Freitagabend voll waren. „Die Hilfsbereitschaft ist großartig“, sagt Dohmen. „Leider mussten wir dann schon Leute wegschicken; zum Glück wurde auch an anderer Stelle in Nettetal gesammelt.“ Die Waren sollen am Montag nach Swisttal-Odendorf geliefert werden. Dohmen: „Wir hoffen, das klappt. Es hängt davon ab, ob die Steinbach-Talsperre hält.“

In Brüggen halfen Feuerwehr, Freiwillige und Bürgermeister Frank Gellen im benachbarten Beesel, packten mit an, Sandsäcke zu schleppen. Ein Teil des niederländischen Nachbarortes musste evakuiert werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Viersen unterstützten am Wochenende als Teil der überregionalen Hilfe bei der Bewältigung der Flutkatastrophe. Am Freitag wurde die sogenannte Verletzten-Dekontamination der Viersener Wehr angefordert. Üblicherweise wird sie eingesetzt, wenn Haut und Kleidung von Menschen nach Chemieunfällen gereinigt werden müssen. Die Technik wurde in einem 40.000 Quadratmeter großen Bereitstellungsraum, den Kräfte des DRK Kreis Viersen eingerichtet hatten, am Düsseldorfer Messegelände als Duschcontainer aufgebaut. Rund 2000 Helfer aus Niedersachsen und Hessen wurden von dort aus eingesetzt. Am Samstag um 5.30 Uhr wurde die Feuerwehrbereitschaft aus dem Kreis Viersen für die Katastrophenhilfe in Wuppertal eingesetzt.

Auch die Einsatzkräfte des DRK-Katastrophenschutzes aus dem Kreis Viersen befinden sich pausenlos im Hochwassereinsatz. Am Samstag wurde der Personentransportzug in den Hochwassereinsatz zur Evakuierung der gefährdeten Bevölkerung nach Köttingen in den Rhein-Erft-Kreis. Da diese Alarmierung parallel zu der laufenden Einsatzlage in Düsseldorf erfolgte, waren alle Einsatzkräfte des DRK gefordert. Der Einsatz wurde gegen 3 Uhr in der Nacht zu Sonntag beendet.