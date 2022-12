Rotes Kreuz Brüggen profitiert Brachter Depotlauf brachte Spenden ein

200 Euro gingen an die Nachwuchsarbeit von TSF Bracht und 300 Euro an die Depotrunners Bracht. Unterstützt wurde der Depotlauf mit dem Dreh- und Angelpunkt Sportplatz am Alster Kirchweg von dem in Viersen ansässigen IT-Dienstleister Elfio GmbH, der den Startgeldanteil der Depotrunners auf 600 Euro verdoppelte. Mit dieser Summe unterstützen die Depotrunners die Behindertenarbeit des DRK-Ortsvereins Brüggen. Vor dem Start des Brüggener Christmas Run & Walk überreichten die Organisatoren des Depotlaufs Hubert Wolters, Christopher Sironic und Tobias Heimes die Spende an den DRK-Vorsitzenden Gerd Schwarz.