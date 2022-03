Rehasport in Schwalmtal : Nach Covid-Infektion wieder fit werden

Schwalmtal In Schwalmtal starten jetzt neue Kurse für Long-Covid-Patienten. Denn: Eine Infektion kann Langzeit-Folgen für die Patienten haben.

Angeboten wird das Training in Gruppen mit 45-minütigen Übungseinheiten. Beim Lungensport lernen die Teilnehmer durch Übungen, ihren Atemrhythmus wieder zu finden. Zur Atemnot kann es durch Atemwegs- und Lungenerkrankungen kommen, aber auch durch ein festgefahrenes Bewegungsmuster, das sich eingestellt hat. „Eine regelmäßige Teilnahme am Lungensport hilft trotz eingeschränkter Lungenfunktion den Alltag leichter zu bewältigen“, meint Vootz. Das Ziel der Kurse: Lebensqualität zu ermöglichen sowie langsam die Muskulatur, die Kondition und die Belastbarkeit aufzubauen. Die Teilnehmer in der Lungensportgruppe seien alle geschwächt. „In einer fitten Gruppe will man sich vielleicht nicht die Blöße geben. Diese Bedenken spielen in diesen Gruppen keine Rolle. Der Kontakt und Austausch ist sehr wichtig“, sagt Rehasport-Trainerin Ariane Vootz.