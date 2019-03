Kreis Viersen : Nach Bus-Zwist: Kommt jetzt die Notvergabe?

Der Busbahnhof in Brüggen. Nach einer EU-weiten Ausschreibung wird voraussichtlich nicht mehr die NEW die Binnenlinien im Kreis Viersen bedienen. Foto: Franz-Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kreis Viersen Es bleibt dabei: Die NEW mobil und aktiv wird vier Buslinien im Kreis Viersen nicht mehr bedienen. Weil sich die Verhandlungen lange hinzogen, will der Kreis Viersen nun eine sogenannte Notvergabe durchführen — an die NEW.

Die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach sieht davon ab, nach dem Auslaufen des aktuellen Vertrages Ende 2019 die Buslinien zu bedienen, die nur innerhalb des Kreises Viersen fahren. Nicht betroffen sind die Linien, die über die Stadtgrenze hinaus auch Mönchengladbach ansteuern. „Die Stadt Mönchengladbach hat für die Entscheidung wirtschaftliche und juristische Gründe genannt“, erklärt Thomas Heil, Dezernent des Kreises Viersen. Trotzdem werden die NEW-Busse auch 2020 auf den Binnenlinien im Kreis Viersen unterwegs sein.

Weil die Verhandlungen so lange dauerten und eine EU-weite Ausschreibung 18 Monate Vorlauf braucht, will der Kreis die ÖPNV-Leistungen nun per Notvergabe über Dezember 2019 hinaus sicherstellen. Auftragnehmer soll die NEW sein. Zumindest so lange, bis die Leistungen EU-weit ausgeschrieben werden können und der neue Anbieter den Zuschlag erhalten hat. Im Kreisausschuss am Donnerstag (18 Uhr, „Forum“ am Rathausmarkt) soll ein entsprechender Vorschlag der Kreisverwaltung beschlossen werden. Endgültig entscheidet der Kreistag.

Info Welche Buslinien sind betroffen? Betroffen sind die vier Buslinien: 011 (Niederkrüchten - Heyen - Elmpt - Venekoten) 012 (Niederkrüchten - Elmpt - Brüggen) 038 (Neersen - Anrath) SB 88 (Viersen - Waldniel - Niederkrüchten - Elmpt - Brüggen)

Warum soll die NEW die Binnenlinien im Kreis Viersen nicht mehr bedienen?

Die Stadt Mönchengladbach, der die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach gehört, sehe keinen wirtschaftlichen Nutzen darin, Buslinien zu bedienen, die nicht auch Mönchengladbach ansteuern, erklärte Heil. Landrat Andreas Coenen (CDU) fand deutliche Worte, als sich die Entscheidung Ende 2017 abzeichnete: „Eine solche ‚Rosinenpickerei’ passt nicht, wenn man gute Nachbarschaft leben will“, erklärte er. Er zeigte sich damals nach einem Gespräch mit Mönchengladbachs Oberbürgermeister zuversichtlich, eine Lösung zu finden. Daraus wurde aber nichts. Die Stadt Mönchengladbach hatte erklärt, die Linien würden zu einem Verlust bei der NEW-Tochter führen, der aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen werden müsse. Zusätzlich hat die Stadt Mönchengladbach ein Problem mit dem bisher genutzten Vergabeverfahren.

Was ist das Problem mit dem Vergabeverfahren?

Anders als bei anderen Aufträgen dieser Größenordnung hat die Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen in der Vergangenheit darauf verzichtet, die ÖPNV-Leistung EU-weit auszuschreiben. Im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) setzten die Auftraggeber stets auf die so genannte Direktvergabe – meist an kommunale Unternehmen. Ob das mit EU-Recht vereinbar ist, darüber herrscht aktuell zumindest Unsicherheit. „Zurzeit laufen am Europäischen Gerichtshof Rügeverfahren“, erklärt Dezernent Heil.

Wie bewertet der Kreis die Direktvergabe?

Zumindest die dauerhafte Direktvergabe sei nicht möglich, ergab eine juristische Prüfung des Kreises Viersen. Die Leistung müsse ausgeschrieben werden.

Wird der Betrieb in der Notvergabe teurer?

Nein. Die Notvergabe soll, wie die bisherige Leistung, im Rahmen des VRR-Finanzierungssystems umgesetzt werden.

Könnten künftig polnische oder maltesische Firmen den Busverkehr im Kreis Viersen betreiben?