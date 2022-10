Nach Brand in Viersen : Wie geht’s mit der einzigen Tennishalle jetzt weiter?

Foto: Martin Röse 6 Bilder So beschädigte ein Feuer die Tennishalle

Viersen Am Mittwoch gab die Polizei die Brandstelle frei. Die Tennishalle an der Eichenstraße wurde massiv durch das Feuer beschädigt. So planen die Betreiber jetzt den Neustart des Spielbetriebs.