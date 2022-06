Vorfall in Nettetal-Breyell : Polizei fasst Brandstifter, der die Tat gleich zweimal gesteht

Nettetal Am Mittwoch war in Breyell ein leerstehender Bauernhof ausgebrannt. Jetzt hat ein 30-jähriger Mann die Tat gestanden.

Die Polizei hat den Mann ermittelt, der für das Feuer in einem leer stehenden Bauernhof an der Straße Vorbruch in Breyell verantwortlich ist; es war am Dienstag ausgebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz räumte die Brandstiftung gegenüber der Polizei ein. Zuvor hatte er die Tat bereits gegenüber zwei Jugendlichen an einem Wettbüro zugegeben; sie informierten die Polizei. Ein Streifenteam nahm ihn vorläufig fest, er wird jetzt einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt weiter.