Freizeit in Brüggen : Beschädigter Bücherschrank kann wieder genutzt werden

Freizeit in Brüggen

Der Böller-Schaden am Bücherschrank ist repariert. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen In der Silversternacht landete ein Böller im Bücherschrank im BrüggenerZzentrum; eine Scheibe wurde zerstört, Bücher brannten. Jetzt ist der Schaden beseitigt.

Der vielgenutzte Bücherschrank in der Brüggener Fußgängerzone nahe des Rathauses kann wieder genutzt werden: Die zerstörte Scheibe ist durch eine neue ersetzt worden.

Der Austausch war notwendig geworden, weil in der Silvesternacht ein Feuerwerkskörper in dem Bücherschrank gelandet war. Dieser hatte die Scheibe zerstört und Bücher in Brand gesetzt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, löschten aber selbst die brennenden Bücher.