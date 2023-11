Nach Geldautomatensprengung in Schwalmtal Volksbank-Filiale in Waldniel wird umgebaut

Am Freitag, 17. November, beginnen die Umbauarbeiten in der Volksbank-Geschäftsstelle in Waldniel. Notwendig sind sie, weil Kriminelle im März einen Geldautomaten im Gebäude gesprengt hatten und es dabei stark beschädigt wurde. Große Teile seien in einen „rohbauähnlichen Zustand“ versetzt worden, berichtet eine Volksbank-Sprecherin. Das Unternehmen nutzt den Umbau auch, um ein neues Beratungskonzept einzuführen.