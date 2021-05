In Viersen : Kulturschaffende verzichten auf Videokonferenz

Viersen In einem persönlichen Treffen möchten sich Vertreter der Viersener Kulturszene mit der Bürgermeisterin austauschen. Dafür wird noch ein Termin gesucht. Ein geeigneter Ort ist bereits gefunden.

Rund 70 Vertreter der Kulturszene hatten sich mit einem Schreiben an die Bürgermeisterin und Parteien in der Stadt gewandt, um auf die für sie beruflich schwierige Situation in der Pandemie hinzuweisen. Musiker können teils seit mehr als einem Jahr nicht mehr auftreten, Veranstalter müssen Konzerte immer weiter verschieben. In dem Aufruf heißt es unter anderem: „Wir benötigen jetzt, sofort, offene und konstruktive Gespräche mit den verantwortlichen Politikern und Entscheidungsträgern einerseits und den Kulturschaffenden, Unternehmern und Gastronomen andererseits. Die Situation ist wirklich ernst und duldet keinen Aufschub.“