Niederkrüchten : Mobilheime für Geflüchtete kommen zu Lelefeld

Die Wohncontainer an der Stadionstraße werden abgebaut. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Niederkrpchten Bisher steht das Mobilheim im Neubaugebiet Heineland. Dort muss es aber zusammen mit einer zweiten Mobilheimanlage wegen der künftigen Wohnbebauung weichen.

Eine zur Unterbringung von bis zu 20 Flüchtlingen vorgesehene Mobilheimanlage in Niederkrüchten-Elmpt wird doch nicht an der Straße Krummer Weg errichtet, sondern am Standort Lelefeld.