Nach Abwasser-Urteil Stadt Viersen verschickt jetzt Gebührenbescheide

Die rund 40.000 Haus- und Wohnungseigentümer in Viersen erhalten in der kommenden Woche Post: Nachdem der Rat der Stadt Viersen die neuen Gebührensätze für Abwasser beschlossen hat und diese Ende September in Kraft getreten sind, soll nun der Versand der Abwassergebührenbescheide voraussichtlich am Montag, 9. Oktober, schrittweise beginnen.