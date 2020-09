Diebstahl in Viersen : Frauen legen Feuer für Raub auf 91-Jährigen

Viersen Die beiden Frauen nutzten einen Trick, um den 91-Jährigen abzulenken und an seine Geldbörse zu gelangen. Die Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach ihnen.

Zwei Frauen haben einen 91-jährigen Viersener in seiner Wohnung An der Josefskirche bestohlen. Dabei nutzten sie ein Ablenkungsmanöver: Eine von ihnen entfachte in der Küche ein Feuer auf dem Herd und während der Mann es löschte, nahmen sie seine Geldbörse mit einigen hundert Euro, Bankkarten sowie persönlichen Papieren mit.

Wie der Viersener der Polizei berichtete, hatte es am Freitag etwa um 11.45 Uhr an seiner Wohnungstür geklingelt. Eine junge Frau habe ihn gebeten, ihm einen Briefumschlag zu geben und ihn dabei in die Wohnung gedrängt. Nach Polizeiangaben tauchte plötzlich eine zweite Frau auf und ging in die Wohnung, wo sie dem Mann eine Wolldecke präsentierte. In der Zwischenzeit legte die erste Frau in der Küche ein Geschirrtuch auf den Herd und stellte die Platte an, sodass das Tuch Feuer fing.