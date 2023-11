Naturschutzbund-Kritik Knatsch um „Viersen blüht“

In einem offenen Brief an die Stadtverwaltung hat die Viersener Ortsgruppe des Naturschutzbundes die Veranstaltung „Viersen blüht“ massiv kritisiert. „Die Verantwortlichen in Stadtrat, Umweltausschuss und Verwaltung sollten das Konzept aus ökologischen und finanziellen Gründen beenden oder es so verändern, dass es nachhaltigen Kriterien genügt und Anregungen gibt, das eigene Umfeld naturnah und insektenfördernd zu gestalten“, fordert Carmen Rothermel vom Nabu Viersen.