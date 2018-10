Ausflug in Brüggen : Spuren lesen wie die Indianer

Brüggen Nabu-Experte Markus Heines zeigte Kindern und Eltern im Brachter Wald, welche Spuren Tiere hinterlassen. Pfotenabdrücke, Kot und Löcher im Boden nahmen die Teilnehmer der Exkursion genau unter die Lupe.

Seit fast einem halben Jahr hat es im Grenzland kaum geregnet. Entsprechend macht sich Markus Heines vom Naturschutzbund (Nabu) in Brüggen Sorgen, dass im Wald kaum Spuren der Tiere zu sehen sind. Der Waldboden und die Wege sind hart und staubtrocken. Doch Heines’ Sorge ist unbegründet: Bei ihrer Wanderung entdecken die Kinder, die am Dienstagmorgen mit Heines unterwegs sind, viele Spuren der Tiere.

Fünf Kinder sind mit Eltern gekommen, um unter Anleitung des Fachmanns zu lernen, Spuren zu lesen wie die Indianer. So haben sich einige der Sechs- bis Elfjährigen auch als Indianer verkleidet. Maximilian (6) und Carly (8) Straßburg aus Brüggen nehmen mit Mutter Qianxia an der Wanderung teil. Lukas (11) und Luisa (6) Leven aus Bracht werden von Vater Ingo begleitet. Aus Schwalmtal ist Noah Hölzer (11) mit Mutter Lisa dabei.

Info

Vom Weißen Stein geht es los durch den Brachter Wald. Schon kurz hinter dem Parkplatz entdecken die Kinder die erste Spur: Pferdeäpfel, nicht zu übersehen. „1515 zogen noch Wildpferde durch den Niederkrüchtener Wald“, erzählt Heines. Und deutet dann auf einen Abdruck daneben: „Hier ist eine weitere Spur von einem ...“ – „Auto!“, rufen die Kinder. Mit Heines überlegen sie, welche Spur wohl zuerst entstanden ist.

Eine Frau düst auf einem Husky-Hundeschlitten vorbei. Sie trainiert für ein Schlittenhunde-Rennen, das Anfang November stattfindet. Ein Hinweisschild am Weg, dass Hunde hier anzuleinen sind, nimmt Heines zum Anlass, den Kindern in einem Buch zu zeigen, wie Hunde mit ihren Pfoten auftreten und welche Spuren sie hinterlassen.

Die Kinder halten Ausschau nach weiteren Spuren. Der nächste Fund: Wildkaninchenkot. „Kaninchen nehmen ihren Kot nochmal auf, er wird also zweimal verdaut“, erklärt Heines den staunenden Zuhörern. Er warnt aber auch davor, Kot anzufassen: „Gerade der Kot von Füchsen oder Greifvögeln kann Krankheitserreger enthalten.“ Ein Stückchen weiter liegen Köttel, die ein bisschen anders aussehen. „Das ist relativ frischer Rehkot“, sagt der Nabu-Fachmann. In einem Buch zeigt er den Kindern, wie die Hinterlassenschaften unterschiedlicher Tiere aussehen. Heines ist gut vorbereitet: In seinem Bollerwagen hat er allerlei Dinge dabei, die man im Wald finden könnte.



Am Wegesrand entdeckt die Gruppe ein kleines Loch im Boden. „Das stammt möglicherweise von einer Grab- oder Wegewespe. Die Wespen erbeuten Spinnen oder Raupen und tragen sie in das Erdloch – als Nahrung für die Brut“, sagt Heines und fügt hinzu: „Wir haben übrigens über 560 Wespenarten in Deutschland. Sie brauchen auch relativ lockeren Boden, um für den Nachwuchs ein Loch in den Boden zu graben.“

Den Wanderern fällt eine Wildwechselstelle auf – ein schmaler Pfad, der über den Hauptweg von einer Seite zur anderen führt. Da Heines ein T-Shirt trägt, auf dem verschiedene Tierspuren abgebildet sind, kann er mit Hilfe seines T-Shirts gut erklären, welche Tierspuren man im Wald finden kann. „Wildschweine, Rehe und Hirsche zählen zum Schalenwild und sind Paarhufer“, erklärt er den Kindern. Kurz darauf haben die Jungen und Mädchen Glück und entdecken an einer etwas feuchteren Stelle auf dem Boden auch den Abdruck eines Paarhufers.

Heines hat auch eine große Rolle dabei, die er auf dem Boden auslegt. Darauf sind Wolfsspuren zu sehen. „Der Wolf ist mittlerweile seit 2000 wieder in Deutschland“, berichtet er. „Im Kreis Wesel ist eine Fähe, ein weiblicher Wolf, sesshaft geworden. Ein Wolf schafft jeden Tag 40 bis 50 Kilometer.“

Die Kinder stellen fest, dass die Pfotenabdrücke eine Linie bilden. Der Wolf, so lernen sie, läuft im geschnürten Trab. Dabei tritt er mit den Hinterpfoten exakt in den Abdruck der Vorderpfoten. „Wölfe machen das so clever, dass man an der Spur nicht genau sieht, wie viele Tiere hintereinander gelaufen sind, da sie in die Abdrücke ihres Vordermanns treten“, erklärt Heines. Auch echten Wolfskot (nicht aus dem Brachter Wald, sondern aus dem Fundus im Bollerwagen) zeigt Heines den Kindern. Am Kot kann man erkennen, was der Wolf gefressen hat. „Da sind Haare dran“, stellt Lukas fest.