Naturschutz in Niederkrüchten : Erneut Vandalismus an Amphibien-Schutzanlage

Niederkrüchten Viel Geld und ehrenamtliches Engagement steckt in der Krötenschutzanlage an der Dilborner Straße. Jetzt wurde rund 30 Bodenanker aus Stahl gestohlen. Die Nabu hofft jetzt auf Spenden oder Sponsoren.

An der Dilborner Straße besteht zum einem eine rund 400 Meter lange, fest auf Bodenniveau installierte Amphibienschutzanlage, die gerade saniert wurde. Auf rund 70 Metern entlang der Straße ist eine solche feste Installation baulich nicht möglich, da sich die Bankette zu nah am Radweg befindet. Daher geht dort eine mobile Schutzanlage in den Einsatz, die ehrenamtlich von den Nabu-Mitgliedern der Ortsgruppe betreut wird.

„Wir haben in dem Bereich Dilborner Straße und Schwalmweg im vergangenen Jahr dank der Anlagen und dem unermüdlichen Einsatz unserer engagierten ehrenamtlichen Helfer über 6000 Amphibien sicher über die Straße gebracht. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn der mobile Zaun nicht steht, dann werden unzählige Tiere sterben. Das kann doch kein Mensch wollen“, sagt Richterich. Derzeit steht der Nabu vor der Frage, wer diesmal helfen könnte, die Spezialbodenanker zu finanzieren, damit die Anlage so schnell es geht wieder in den Einsatz gebracht werden kann. Der Preis pro Bodenanker liegt zwischen zwölf und 15 Euro. In Sachen Diebstahlschutz hat die Nabu-Ortsgruppe indes bereits Maßnahmen in die Wege geleitet. Richterich hofft nun, dass das Wetter vorerst kühl bleibt, damit die Amphibien ihre Wanderungen zu den Laichgewässern noch nicht aufnehmen. „Wir müssen es so schnell wie möglich schaffen, den Zaun wieder herzustellen. Sonst haben wir gerade an dieser Stelle Unmengen von toten Tieren“, sagt er.