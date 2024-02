Mini-Label aus Viersen Mutter entwirft Mode, die glücklich macht

Wenn Annna Wohlgemuth einen Stoff mit einem Muster sieht, das ihr gefällt, dann entwirft sie in ihrem Kopf ein Kleidungsstück — mal ein Shirt, mal ein Kleidchen, mal eine Hose. Bei diesem Gedankenspiel bleibt es nicht. Die Viersenerin (42) setzt ihre Ideen an der eigenen Nähmaschine um. Im heimischen Wohnzimmer hat sie ihre Kreativwerkstatt; dort lagern in Schubladenfächern die unterschiedlichsten, bunt gemusterten Stoffe. Ihr kleines Label für Baby- und Kindermode hat Wohlgemuth „Ein Stückchen Glück“ genannt.