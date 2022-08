Kriminalität in Viersen : Holzstapel auf einem Firmengelände am Elkanweg angezündet

Gegen 5.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Viersen Die Polizei ermittelt erneut in einem Fall mutmaßlicher Brandstiftung. Am Mittwochmorgen löschte die Feuerwehr einen brennenden Holzhaufen auf einem Firmengelände am Elkanweg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken