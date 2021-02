Corona im Kreis Viersen : Südafrikanische Variante des Coronavirus breitet sich aus

Eine Labor-Mitarbeiterin an einem Sequenzer-Automaten, mit dessen Hilfe sich Corona-Mutanten bestimmen lassen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt weiter. Aber die südafrikanische Variante des Coronavirus breitete sich in den vergangenen Tagen stärker aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen geht davon aus, dass derzeit 40 Personen mit der südafrikanischen Variante des Coronavirus infiziert sind. Am Mittwoch waren mehrere Infektionen mit der Corona-Mutante B.1.351 in einem Heim für seelisch Kranke in Viersen-Dülken nachgewiesen worden. „Mittlerweile ist das Virus bei insgesamt 13 Bewohnern, 16 Mitarbeitern sowie elf Privatkontakten nachgewiesen“, erklärte eine Kreis-Sprecherin am Donnerstag. „Der Kreis Viersen geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um die Mutante B.1.351 handelt.“ Zwar hatte das Kreisgesundheitsamt Quarantäne für die Mitarbeiter der Einrichtung angeordnet, allerdings nicht für deren Angehörige, die im selben Haushalt leben. Dies sei in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts geschehen, so die Sprecherin. Die südafrikanische Corona-Mutante gilt als deutlich infektiöser als das reguläre Coronavirus.

Am Donnerstag wurden 27 neue Infektionen mit dem Coronavirus vom Kreisgesundheitsamt registriert, darunter auch Fälle aus zwei Pflegeeinrichtungen. Aktuell gelten 328 Personen im Kreis als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sank von 74 auf 72. Insgesamt 577 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne

Zwei weitere Personen sind an der Corona-Krankheit gestorben. Es handelt sich um einen 83-jährigen Mann aus Viersen und einen 71-Jährigen aus Nettetal. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie im Kreis Viersen auf 215. In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Donnerstag 56 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon befanden sich fünf auf Intensivstationen. Vier wurden invasiv beatmet.

Im „Haus Breyell am Lambertiturm“ in Nettetal wurden zwei Mitarbeiter positiv getestet, im Seniorenzentrum Haus Greefsgarten in Viersen vier Bewohner.