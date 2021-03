Corona im Kreis Viersen : Mutationen erstmals in der Mehrzahl

Mutationen erstmals in der Mehrzahl

Kreis Viersen Es gibt drei weitere Corona-Tote im Kreis Viersen. Der Inzidenz-Wert verharrte am Dienstag bei 58. Und: Erstmals seit Beginn der Pandemie dominieren im Kreis Viersen die Virus-Varianten das Infektionsgeschehen.

Erstmals seit dem Auftreten von Variationen des Coronavirus sind die Mutanten bei den aktuell Infizierten in der Mehrzahl. Nach einer Kalkulation des Kreisgesundheitsamtes haben sich 53 Prozent der Infizierten mit einer Virusvariante angesteckt, 47 Prozent mit dem herkömmlichen Coronavirus. Sowohl die südafrikanische als auch die britische Mutante gelten als deutlich infektiöser, die britische Variante B.1.1.7 soll laut einer Studie auch tödlicher sein.

Aktuell gelten 219 Einwohner im Kreis Viersen als infiziert, bei 102 von ihnen wurde eine Infektion mit einer Virusmutante nachgewiesen (83 Personen tragen die Variante B.1.1.7 in sich, 19 die südafrikanische Virusmutante). Bei weiteren 14 aktuell Infizierten geht das Gesundheitsamt aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge davon aus, dass auch sie sich mit einer mutierten Variante des Coronavirus angesteckt haben – zwölf von ihnen mit B.1.1.7, zwei Personen mit der südafrikanischen Variante.

Insgesamt wurden vom Kreisgesundheitsamt am Dienstag 22 neue Infektionen registriert. Der Inzidenz-Wert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – blieb im Kreis Viersen auf dem Vortageswert von 58. 560 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne.