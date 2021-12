Freizeit in Brüggen : Musikverein Cäcilia sorgt für festliche Klänge

Der Musikverein Cäcilia Brüggen (hier ein Archivfoto vom Konzert) sorgt für festliche Klänge. Foto: Musikverein Cäcilia Brüggen

Brüggen Der Musikverein Cäcilia Brüggen bringt zumindest einen kleinen musikalischen Trost für viele abgesagte Termine: Am Sonntag, 19. Dezember (dritter Advent) wird er unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen für eine außergewöhnliche, festliche Vorweihnachtsstimmung in Brüggen sorgen. Was er plant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Veranstaltung wie die Weihnachtsmärkte in Brüggen und Bracht sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt worden. Doch der Musikverein Cäcilia Brüggen bietet zumindest einen kleinen musikalischen Trost: Am Sonntag, 19. Dezember (dritter Advent), wird er unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen für eine außergewöhnliche, festliche Vorweihnachtsstimmung in Brüggen sorgen. Ab 16 Uhr wird eine Gruppe der Bläser im Zentrum Brüggens an verschiedenen Plätzen, die sich mit dem neuen Glühweinwanderweg überschneiden, deutsche und englische Weihnachtslieder spielen. „Wir gehen dahin, wo Leben ist“, erklärt André Frenzer, der Geschäftsführer des Musikvereins.

Zum krönenden Abschluss der nachmittäglichen Musikstunde klettern die Bläser etwa um 16.30 Uhr auf den Burgturm der Burg Brüggen, öffnen die Fenster und spielen noch einmal 30 Minuten lang: „Dann darf es auch mal laut werden“, sagt André Frenzer. Mit dem „Gloria“, „Tochter Zion“ und „Oh, du Fröhliche“ darf sich der „fanfarige Charakter“, wie Frenzer das Wesen der Blasinstrumente beschreibt, entfalten. Dann sorgen die Bläser dafür, dass die Menschen um den Burgturm in vorweihnachtliche Stimmung versetzt werden.

Info www.gluehweinwanderweg-

brueggen.de

(b-r)