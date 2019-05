Musikverein Cäcilia Overhetfeld : 125 Jahre Schwalmtalmusikanten

Schwalmtal Der Musikverein Cäcilia Overhetfeld feiert sein Jubiläum mit bayerischer Blasmusik.

Unter dem Namen „Die Schwalmtalmusikanten“ ist der Musikverein Cäcilia Overhetfeld in der Region bekannt. In der Elmpter Bürgerhalle wird am Samstag, 4. Mai, der 125. Geburtstag mit bayerischem Frühlingsfest gefeiert. „Der Name Schwalmtalmusikanten kam in den 80er-Jahren auf, als größere Bühnenauftritte organisiert wurden“, erzählt der erste Vorsitzende Martin Fackler.