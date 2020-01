Musik in Brüggen : Mackie Messer und Mixed Pickels zum Jubiläum

Brüggen Zum dritten Mal hatte der Musikverein Cäcilia Brüggen 1910 in die Burggemeindehalle eingeladen. Neben dem Neujahrskonzrt wurde vor ausverkaufter Halle das 110-jährige Vereinsjubiläum gefeiert.

Zum dritten Mal hatte der Musikverein Cäcilia Brüggen 1910 zu Jahresbeginn in die Burggemeindehalle eingeladen. Neben dem Neujahrskonzert wurde in der ausverkauften Halle das 110-jährige Vereinsjubiläum gefeiert.

Durch das Programm führte Gerd Dörnhaus. Er ergänzte Wissenswertes zum Musikprogramm nahm das Publikum auf eine Zeitreise in das Brüggen des Gründungsjahres des Musikvereins mit. Als Gast trat der bekannte Brüggener Jazz-Pianist und Musikpädagoge Reinhard Gries auf, er ist auch bekannt als Lehrer an einer Mönchengladbacher Realschule. Gries spielt sowohl solo als auch in unterschiedlichen Jazzbands, mit denen er sogar bereits beim Internationalen Jazzfestival in Bansko (Bulgarien) aufgetreten ist. Mit einem Solo auf einem extra für dieses Konzert aufgestellten Flügel eröffnete der Gast den Abend, danach servierte er mit dem Musikverein „Mixed Pickles“ - nicht das aus der Küche bekannte „gemischte Eingelegte“, sondern um ein Stück von Willy Berking, der als Leiter des Tanzorchesters des Hessischen Rundfunks auch bei der Quizsendung „Einer wird gewinnen“ auftrat.