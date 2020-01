Jubiläum in Brüggen : Musikverein feiert Jubiläum mit Konzert

Der Musikverein Cäcilia Brüggen gehört zu den ältesten im Gemeindegebiet. Er tritt am 12. Januar auf.

2020 wird gefeiert: 110 Jahre gibt es den Musikverein Cäcilia Brüggen. Vor 14 Jahren wurde aus dem Streich- ein Blasorchester. Wie kaum ein anderer Musikverein ist er in das gesellschaftliche Leben von Brüggen eingebunden. Dazu gehört etwa die Tradition, an Heiligabend ab 22 Uhr durch den Ort zu gehen und Weihnachtslieder zu spielen. Gefeiert wird, wie es zu einem Orchester passt, mit einem Konzert: Es beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr in der Burggemeindehalle. Zu hören sind dann klassische und moderne Kaffeehausmusik. Heute zählt der Verein 16 Musiker und 80 Passive. Für 2020 ist erneut ein Musikprojekt für Grundschüler an der Kreuzherrenschule geplant. „Wir suchen immer Aktive jeglichen Alters“, sagt Philipp Grotzke, Pressesprecher des Musikvereins Cäcilia Brüggen.